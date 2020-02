Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Zidane s’activerait pour Kylian Mbappé !

Publié le 4 février 2020 à 12h15 par T.M.

Du côté du Real Madrid, on devrait tout faire pour recruter Kylian Mbappé durant le prochain mercato estival. Et visiblement, les Merengue seraient en pleine opération séduction avec l’attaquant du PSG.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé est appelé à rejoindre prochainement le Real Madrid. Une affaire qui serait même déjà réglée à en croire Oriol Domenech. En effet, le journaliste espagnol a dernièrement assuré : « De ce qu’on me dit des grands clubs européens qui ont contacté Kylian Mbappé, c’est que le Real Madrid a bouclé son arrivée ». Les Merengue auraient donc déjà bouclé le renfort de Mbappé et en coulisse, on agirait pour faciliter l’opération.

« Il parle avec Mbappé en permanence »