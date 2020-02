Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo très mal embarqué pour l’avenir de Kylian Mbappé ?

Publié le 4 février 2020 à 10h15 par G.d.S.S.

Alors que la prolongation de contrat de Kylian Mbappé serait la grande priorité de Leonardo au PSG, ce dossier serait plus compliqué que prévu en coulisses.

« Mbappé vers le Real Madrid après notre accrochage ? Je ne peux pas croire que Kylian envisage de se servir de cela pour quitter le club cet été », indiquait Thomas Tuchel lundi en conférence de presse, et l’entraîneur allemand du PSG estime donc que son incident avec Kylian Mbappé samedi face à Montpellier (5-0) ne devrait avoir aucune incidence sur son avenir, d’autant que Leonardo ferait le forcing en coulisses pour prolonger l’international français. Mais qu’en est-il vraiment ?

Les négociations se compliquent avec Mbappé