Mercato - PSG : L’Atlético de Madrid sait ce qu’il doit faire pour Edinson Cavani

Publié le 5 février 2020 à 4h45 par T.M.

Malgré l’échec cet hiver, l’Atlético de Madrid pourrait revenir à la charge pour attirer Edinson Cavani durant l’été. À ce sujet, la mère de l’Uruguayen a prévenu les Colchoneros.

En ce mois de janvier, Diego Simeone rêvait de pouvoir attirer Edinson Cavani à l’Atlético de Madrid. Finalement, l’Uruguayen, qui souhaitait pourtant rejoindre El Cholo, est resté au PSG où il terminera donc son contrat. En juin prochain, le Matador sera par conséquent libre et aura la possibilité de s’engager où il le souhaite. De quoi donner une seconde chance à l’Atlético de recruter Cavani ?

« Le président de l’Atlético doit s’excuser »e 1