Mercato - Real Madrid/Barcelone : David Beckham a un grand rêve !

Publié le 5 février 2020 à 4h30 par T.M.

Plus que quelques semaines avant les débuts de l’Inter Miami en MLS. Et pour l’avenir de sa franchise, David Beckham verrait les choses en grand.

Cela fait maintenant plusieurs mois que David Beckham prépare l’arrivée de l’Inter Miami en MLS. Un projet qui est en passe de devenir réalité pour l’ancien joueur britannique. En Floride, il voudrait d’ailleurs attirer de grandes stars du ballon rond, faisant alors jouer son réseau. Il a notamment été question d’Edinson Cavani ou encore David Silva. Mais visiblement, Beckham regarderait également du côté du Real Madrid et du FC Barcelone.

Le duo Ramos-Piqué reformé ?