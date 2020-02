Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mère de Cavani révèle les dessous de son départ avorté…

Publié le 4 février 2020 à 14h45 par T.M.

Cet hiver, Edinson Cavani a tout fait pour quitter le PSG pour l’Atlético de Madrid. Finalement, l’Uruguayen n’est pas arrivé à ses fins et sa mère est revenue sur les coulisses de ce feuilleton.

En ce mois de janvier, Diego Simeone n’avait qu’une idée en tête : recruter Edinson Cavani. Alors que l’intérêt était réciproque pour l’attaquant du PSG, l’Atlético de Madrid a tout fait pour trouver un accord avec Leonardo. Finalement, cela n’a pas été possible, notamment pour des raisons financières. Alors que les demandes du PSG étaient trop importantes pour les Colchoneros, Enrique Cerezo avait aussi rejeté la faute sur l’agent de Cavani. Toutefois, à en croire la mère de l’Uruguayen, cela s’est passé d’une autre manière…

« Il voulait jouer avec Simeone et l’a montré tout le temps »