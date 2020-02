Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mère d’Edinson Cavani ouvre la porte à l’Atlético de Madrid !

Publié le 4 février 2020 à 11h15 par T.M.

Cet hiver, l’Atlético de Madrid n’a finalement pas réussi à attirer Edinson Cavani. Pour autant, rien ne serait perdu pour les Colchoneros à en croire la mère de l’attaquant du PSG.

Au terme d’un très long feuilleton, Edinson Cavani est finalement resté au PSG. L’Uruguayen va donc aller au terme de son contrat, lui qui voulait pourtant rejoindre l’Atlético de Madrid durant ce mois de janvier. Finalement, faute de liquidités, les Colchoneros n’ont pu répondre aux exigences de Leonardo. Un échec qu’Enrique Cerezo, président madrilène, avait en travers de la gorge. Il avait alors pointé du doigt le clan Cavani. De quoi remettre en question une possible arrivée cet été ?

« Il continue à penser qu’il peut aller à l’Atlético »