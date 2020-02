Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour cet ancien du Barça, Neymar est «humain» de vouloir revenir

Publié le 5 février 2020 à 5h45 par Th.B.

Alors que lui et sa volonté de retourner au FC Barcelone ont animé le dernier mercato estival, Neymar a reçu le soutien de Ludovic Giuly passé par le club blaugrana au cours de sa carrière professionnelle. Selon lui, l’envie de l’attaquant du PSG de retourner en Catalogne était tout à fait légitime.

À la fin de la saison 2018-2019, Neymar aurait savoir aux dirigeants du PSG sa volonté de se lancer un nouveau challenge en revenant au FC Barcelone, et de ce fait, de ne pas honorer son contrat le liant au club parisien jusqu’en juin 2022. Sa détermination fut telle qu’il aurait même été prêt à débourser 20M€ de sa poche pour que le deal puisse aboutir à la toute fin du dernier mercato estival. Ancien joueur du FC Barcelone, Ludovic Giuly s’est livré au Parisien à ce sujet et a tenu à prendre la défense de Neymar.

« Forcément, tu es nostalgique... »