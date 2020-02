Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ancien du Barça décrypte le feuilleton Neymar !

Publié le 4 février 2020 à 20h45 par T.M.

Durant le dernier mercato estival, Neymar a tout fait pour quitter le PSG et retrouver le FC Barcelone. Un choix logique aux yeux de Ludovic Giuly.

Aujourd’hui, Neymar est toujours un joueur du PSG et est pleinement concentré sur le projet parisien. Une vérité qui semblait loin d’être acquise durant le mercato estival. En effet, après deux ans au sein du club de la capitale, le Brésilien a fait le forcing pour faire ses valises dans l’optique de retrouver le FC Barcelone. Toutefois, le club catalan n’a pas réussi à trouver d’accord avec Leonardo et Neymar a dû repartir pour une 3ème saison avec le PSG. Le joueur de 27 ans a ensuite dû se racheter auprès des supporters qui l’avaient dans le viseur. Toutefois, à en croire Ludovic Giuly, cette envie d’ailleurs était justifiée…

« Ce n'est pas méchant vis-à-vis de Paris mais, le Barça, c'est au-dessus »