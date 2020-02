Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une condition fixée à Simeone pour recruter Edinson Cavani ?

Publié le 4 février 2020 à 20h15 par T.M.

Malgré l’échec de cet hiver, l’Atlético de Madrid pourrait bien revenir à la charge pour Edinson Cavani cet été. Une arrivée de l’attaquant du PSG qui serait toutefois soumise à certaines conditions.

L’Atlético de Madrid aura donc tout fait cet hiver, mais cela n’aura pas été suffisant pour acter l’arrivée d’Edinson Cavani. L’Uruguayen ira donc au terme de son contrat avec le PSG et se retrouvera alors libre en juin prochain. Il devrait alors avoir l’embarras du choix pour son avenir et les Colchoneros devraient à nouveau être sur le coup. D’ailleurs, ce mardi, Berta Gomez, mère de Cavani a assuré : « Mon fils va avoir des offres, c’est indéniable, mais il continue à penser qu’il peut aller à l’Atlético car il aimerait jouer sous les ordres de Simeone ».

Faire de la place pour Cavani…