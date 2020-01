Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Barcelone accélère pour Aubameyang

Publié le 29 janvier 2020 à 16h45 par A.H.

Le FC Barcelone vient de lancer les premiers contacts officiels avec Arsenal pour Pierre-Emerick Aubameyang, priorité du club catalan au poste d'avant-centre.

Comme annoncé par le10sport.com, ces dernières heures ont marqué une évolution du dossier Pierre-Emerick Aubameyang, convoité par le Barça et le PSG. Selon nos informations, le FC Barcelone, qui a ciblé depuis plusieurs semaines sa priorité sportive sur l'attaquant des Gunners, vient en effet de prendre officiellement contact avec Arsenal. S'il a mis du temps à valider en interne le principe d'une offensive, du fait du coût global élevé de l'opération, le club catalan est finalement passé à l'action.

Son père et conseiller suit de près l'évolution de la discussion

Le board d'Arsenal a pour l'instant fait savoir qu'il n'était pas désireux de céder Aubameyang en janvier. Cependant, au sein du FC Barcelone, on envisage malgré tout la tenue d'une négociation avec les Gunners dans les prochaines heures, espérant visiblement disposer d'arguments suffisamment intéressants pour convaincre le club londonien. Du côté du joueur, et notamment de son père et conseiller, on suit bien sûr de près l'évolution de la discussion entre les deux clubs.



