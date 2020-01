Mercato - Barcelone : Nouvel échec du Barça pour la succession de Suarez ?

Foot - Mercato - Barcelone

Alors que le FC Barcelone s’intéresserait maintenant à Dusan Tadic pour renforcer son attaque, l’Ajax Amsterdam aurait déjà éconduit les approches catalanes…

Face à la blessure longue durée de Luis Suarez, le Barça veut recruter un nouvel attaquant d’ici le 31 janvier, mais le club catalan se heurte à de nombreux refus. Selon les informations du 10 Sport, Pierre-Emerick Aubameyang est la priorité des dirigeants, mais Arsenal ne devrait pas lâcher son buteur. Le club aurait ainsi décidé d’activer la piste menant à Rodrigo Moreno, mais ce dossier s’annonce là aussi impossible à boucler. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, Dusan Tadic (Ajax Amsterdam) serait désormais dans le viseur du FC Barcelone, mais les Néerlandais auraient déjà donné leur réponse aux Catalans.

Selon les informations de Francesc Aguilar, l’Ajax Amsterdam aurait déjà signalé au FC Barcelone que Dusan Tadic n’était pas à vendre. Une source proche du club néerlandais a en effet confié au journaliste espagnol que Marc Overmars n’avait pas donné suite aux approches catalanes pour l’international serbe, qui ne devrait donc pas finir la saison du côté du Camp Nou.

Esta mañana me han vuelto a confirmar desde el Ajax que el Barça llamó a Marc Overmars y le pidió la cesión de Dusan Tadic. El DT ajacied dijo que “No”. Por eso no es correcto decir que los tecnicos del Barça descartaron a Tadic. Lo correcto es que el Ajax no quiso ni hablar.