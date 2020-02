Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La mise au point du Barça pour Lautaro Martinez !

Publié le 5 février 2020 à 10h00 par La rédaction mis à jour le 5 février 2020 à 10h06

Alors que Luis Suarez a 33 ans, le FC Barcelone se pencherait sérieusement sur son successeur, ciblant notamment Lautaro Martinez. Un dossier sur lequel s'est confié Eric Abidal.

La succession de Luis Suarez sera clairement le gros chantier de l’été au FC Barcelone. L’Uruguayen, actuellement blessé pour plusieurs mois, a 33 ans et commence à voir doucement son rendement décliner à Barcelone. Et cela pousserait les dirigeants du Barça à se pencher sur sa succession. En coulisses, les dirigeants blaugrana s’activeraient pour attirer un grand nom et seraient actuellement sur l’attaquant de l’Inter, Lautaro Martinez. Problème, le Barça n’aurait actuellement pas le budget pour ce genre de transfert comme l'a expliqué Eric Abidal, le secrétaire technique du FC Barcelone.

« Il fait désormais partie des cinq ou six meilleurs joueurs du monde »