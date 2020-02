Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Abidal, c’était perdu d’avance pour cet attaquant !

Publié le 5 février 2020 à 6h00 par Th.B.

Ayant perdu Luis Suarez jusqu’au printemps à cause d’une blessure, le FC Barcelone a vu en Pierre-Emerick Aubameyang un attaquant capable de pallier l’absence de l’Uruguayen cet hiver. Mais il n’aurait jamais eu l’intention de quitter Arsenal.

Lors de la première partie de saison durant laquelle Arsenal ne s’est pas montré aussi inspiré que les précédentes, Pierre-Emerick Aubameyang a brillé. En effet, l’international gabonais a inscrit 14 buts en Premier League. Des performances qui font de lui un prétendant au titre de Golden Boot, qu’il a déjà décroché la saison passée aux côtés de Mohamed Salah et Sadio Mané. Le FC Barcelone, privé de Luis Suarez jusqu’à avril pour cause de blessure a tenté de mettre la main sur Aubameyang par le biais d’un prêt avec option d’achat obligatoire cet hiver, comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité fin janvier. En vain, puisque le principal intéressé ne semblait pas faire d’un départ cet hiver une option.

Bernd Leno n’a pas senti une once d’envie d’ailleurs chez Aubameyang...