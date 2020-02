Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a déjà une dépense programmée pour l’été prochain !

Publié le 6 février 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Prêté avec option d’achat par Villarreal depuis l’été dernier, Alvaro Gonzalez sera définitivement transféré à l’OM en 2020. Et cette opération pourrait coûter jusqu’à 8M€…

Très épanoui depuis son arrivée à l’OM l’été dernier, Alvaro Gonzalez avait déjà révélé ces dernières semaines qu’il serait définitivement transféré l’été prochain comme le prévoient les modalités de son prêt avec option d’achat : « L’option d’achat de mon prêt devenait obligatoire si je disputais cinq matches et l’OM devait la payer. Il ne manque plus que ce soit officialisé, et je suis très heureux ici ». Et malgré son manque cruel de moyens financiers, l’OM a donc déjà une dépense programmée en vue du prochain mercato estival.

Entre 4 et 8M€ pour Gonzalez ?

D’ailleurs, comme l’a révélé Le Parisien mercredi, ce dossier pourrait atteindre un certain prix pour l’OM puisque l’opération Alvaro Gonzalez coûterait de 4 à 8M€ en fonction des bonus. En clair, alors qu’André Villas-Boas devait s’attendre à un été très calme même s’il est amené à vendre ses meilleurs joueurs, cette dépense pour Alvaro ne devrait pas arranger la situation.