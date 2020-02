Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud aurait un objectif à 30M€ pour l’été prochain !

Publié le 5 février 2020 à 15h45 par G.d.S.S.

En grande difficulté financière depuis plusieurs mois, l’OM devrait opérer à plusieurs ventes lors du prochain mercato estival. Et il faudrait en tirer au minimum 30M€ pour éviter les problèmes avec le fair-play financier…

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM connaît une période assez délicate sur le plan financier. Le mercato hivernal a été d’un calme plat pour le club phocéen, faute de moyens sur le marché des transferts, et l’été 2020 pourrait bien réserver de mauvaises surprises aux supporters et à Dimitri Payet qui menace de quitter le club s’il n’est pas suffisamment bien armé pour la Ligue des Champions. En effet, l’OM devrait présenter au moins 60M€ de déficit à l’issue de la saison, et le président Jacques-Henri Eyraud connaît déjà sa priorité du prochain mercato…

L’OM devrait faire minimum 30M€ de ventes