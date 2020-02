Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dimitri Payet jette un gros froid sur son avenir !

Publié le 4 février 2020 à 13h30 par G.d.S.S. mis à jour le 4 février 2020 à 13h33

Titulaire indiscutable et auteur d’une saison très convaincante avec l’OM, Dimitri Payet laisse clairement entendre qu’il quittera le club lors du prochain mercato estival si les dirigeants n’affichent pas une ambition suffisante sur le marché des transferts.

Alors que l’OM est installée à la deuxième place du championnat et pourrait retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine, Dimitri Payet (32 ans) sera-t-il partant pour rester au club et relever ce grand défi ? Le milieu offensif tricolore, dont le contrat court jusqu’en juin 2021 avec l’OM, a évoqué la question ce mardi en conférence de presse. Et Payet n’a pas affiché un discours très rassurant à ce sujet en conférence de presse ce mardi….

« Je me poserai la question de savoir s’il ne faut pas aller voir ailleurs »