Foot - OM

OM - Malaise : Payet un génie ? Riolo crie au scandale !

Publié le 4 février 2020 à 3h15 par A.M.

Auteur d'une très belle saison, Dimitri Payet s'est rendu indispensable pour l'OM d'André Villas-Boas. Malgré tout, Daniel Riolo calme l'enthousiasme autour de l'international français.

Cette saison plus que jamais, le visage de l'Olympique de Marseille est très différent quand Dimitri Payet est sur le terrain. Au point qu'André Villas-Boas ait récemment parlé de Payet dépendance. Contre les Girondins de Bordeaux, l'ancien lillois était moins en vue, et l'animation offensive de l'OM en a souffert (0-0). Malgré tout, Daniel Riolo relativise les prestations de Dimitri Payet qui refuse de parler de génie.

«Arrêtons de penser que c’est un joueur stratosphérique ou un génie du football»