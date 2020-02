Foot - OM

OM - Malaise : Villas-Boas décrypte le malaise Dario Benedetto !

Publié le 3 février 2020 à 12h30 par La rédaction

L’OM n’a pas réussi à trouver le chemin des filets dimanche soir. A l’image de la performance de Benedetto, l’attaque a presque été inoffensive. Interrogé en conférence de presse, André Villas-Boas est revenu sur le non-match de son numéro 9.

Benoit Costil n’a pas été inquiété au Matmut Atlantique dimanche soir. Pour fermer la 22ème journée de la Ligue 1 Conforama, l’Olympique de Marseille n’a pas pu faire mieux qu’un match nul face à Bordeaux (0-0). Nemanja Radonjić a été l’attaquant le plus dangereux côté olympien alors qu’il n’a même pas disputé 30 minutes de jeu. Et une fois n'est pas coutume, Dario Benedetto a rendu une pâle copie avec l'OM, ce qui n'inquiète pas outre mesure son entraîneur, André Villas-Boas.

« Il est un peu fatigué… »