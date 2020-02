Foot - OM

OM - Malaise : Mandanda évoque le calvaire de Dario Benedetto !

Publié le 3 février 2020 à 9h00 par La rédaction

En grande difficulté ces dernières semaines avec l'OM, Dario Benedetto peut compter sur le soutien de ses coéquipiers à l'image de son capitaine Steve Mandanda.

Dario Benedetto semble accuser le coup. Après un début de saison encourageant sous les couleurs de l'OM, le buteur argentin peine à retrouver le chemin des filets. Le joueur olympien n'a plus marqué depuis le 21 décembre dernier et est encore resté muet ce dimanche face aux Girondins de Bordeaux (0-0). Malgré ses prestations en demi-teinte, Dario Benedetto peut néanmoins compter sur le soutien indéfectible de ses coéquipiers à l'OM.

« Je suis persuadé qu'il va nous mettre des buts »