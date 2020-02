Foot - OM

OM - Malaise : Riolo s’en prend encore à Jacques-Henri Eyraud !

Publié le 1 février 2020 à 6h45 par T.M.

Du côté de l’OM, Jacques-Henri Eyraud ne fait clairement pas l’unanimité. Daniel Riolo a d’ailleurs critiqué le président phocéen.

Ces derniers jours, Jacques-Henri Eyraud s’est retrouvé au coeur de la polémique à l’OM. C’est, en effet, lui qui a déclenché la tempête sur la Canebière en s’entourant de Paul Aldridge. Un choix très critiqué qui n’a pas du tout arrangé son image auprès des des fans de l’OM. D’ailleurs après avoir critiqué Eyraud suite à l’épisode de la recette en Coupe de France, Daniel Riolo en a rajouté une couche sur le président olympien.

« Il ne « sent » pas l’OM »

« Il alterne le bon et le pas bon. Mais le pas bon domine. Sa gestion de la crise récente est bonne, mais c’est lui qui l’avait initiée en faisant n’importe quoi. C’est un comptable plus qu’un président. Et malheureusement, il y a peu de chances qu’il soit un jour totalement accepté par les gens de l’OM. Il n’a pas la culture, il ne « sent » pas l’OM. Ces nouveaux présidents délégués ne sont pas fait pour durer ou être aimés », a concédé Daniel Riolo pour Peuple Olympien.