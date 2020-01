Foot - OM

OM - Malaise : Mandanda monte au créneau pour Dario Benedetto !

Publié le 27 janvier 2020 à 19h30 par La rédaction

Voilà plus d’un mois que Dario Benedetto n’a pas inscrit le moindre but. Son capitaine Steve Mandanda est venu apporter son soutien à l'avant-centre de l'Olympique de Marseille.

Les supporters marseillais étaient extrêmement enthousiastes, quand, au début de la saison, Dario Benedetto mettait but sur but avec l’OM. Il faut dire que Marseille cherchait sans succès son « grantatakan » depuis plusieurs saisons. Les débuts de Dario Benedetto avec l’OM ont donc légitimement fait naître un grand enthousiasme à Marseille, mais cet engouement semble s’amenuiser avec la disette de l’avant-centre argentin, qui n’a plus marqué depuis le 21 décembre denier.

« Je ne le sens pas du tout affecté par ça »