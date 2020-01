Foot - OM

OM - Malaise : De grosses interrogations sur Dario Benedetto ?

Publié le 27 janvier 2020 à 8h30 par T.M.

Cela fait désormais plus d’un mois que Dario Benedetto n’a pu trouver le chemin des filets. Une situation qui ferait naître des doutes chez certains du côté de l’OM.

A la recherche du « grantakan », l’OM a tenté un pari en allant chercher Dario Benedetto à Boca Juniors durant l’été. Un choix qui semblait payant en début de saison puisque l’Argentin avait notamment marqué 4 buts en 3 matchs. Depuis, le buteur de 29 ans a porté son total à 7 réalisations en Ligue 1, mais ce nombre n’a plus changé depuis le 21 décembre dernier. Benedetto n’y arrive plus avec l’OM et cela fait réfléchir…

On s’interroge sur Benedetto !