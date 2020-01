Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Benedetto voulait vraiment reste à Boca !

Publié le 26 janvier 2020 à 3h45 par La rédaction

De nouveau interrogé sur son arrivée à l'OM, Dario Benedetto a confirmé que quitter Boca Juniors n'était pas son plan initial.

« Je ne regrette pas d’être parti, mais j’aurais préféré rester à Boca. Je sais qu’un jour de reviendrai à Boca. Si ce n’est pas comme joueur, ce sera comme supporter. Je ne sais pas si je vivrai un jour autre part ce que j’ai vécu à Boca . » Il y a quelques jours, Dario Benedetto révélait qu'il ne voulait pas quitter Boca Juniors, club qu'il souhait retrouver un jour. Et bien qu'il soit très heureux à l'OM où il a signé l'été dernier, l'attaquant argentin confirme que son plan initial n'était pas de quitter l'Argentine.

Benedetto n'avait pas prévu de quitter Boca