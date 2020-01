Foot - OM

OM - Malaise : Riolo impliqué dans un gros clash pour fracasser Payet !

Publié le 25 janvier 2020 à 4h30 par A.M.

Alors qu'André Villas-Boas a affiché sa volonté de conserver Dimitri Payet, joueur indispensable à l'OM à ses yeux, Daniel Riolo estime que l'international français n'est pas crucial en vue de la Ligue des Champions.

« Pour aller en Ligue des Champions, Villas-Boas a raison. Il faudra au minimum que Payet soit là . » Interrogé sur Dimitri Payet, qui réalise une très belle saison avec l'OM, Jérôme Rothen semble assez d'accord avec André Villas-Boas concernant le rôle du numéro 10 français. Une sortie qui n'a pas manqué de faire réagir Daniel Riolo qui n'est absolument d'accord avec les analyses sur Dimitri Payet.

«A 33 ans, il n’a jamais rien prouvé en Ligue des Champions !»