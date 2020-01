Foot - OM

OM : Quand Alvaro Gonzalez chambre… l’OL !

Publié le 18 janvier 2020 à 6h15 par T.M.

Entre l’OM et l’OL, la rivalité fait souvent des étincelles. Et Alvaro Gonzalez en a remis une couche à ce sujet…

Ces dernières saisons, en Ligue 1, l’une des questions était de savoir quel Olympique était le meilleur. Entre l’OM et l’OL, le duel a ainsi fait rage que ce soit sur le terrain, mais en aussi en dehors. Une rivalité qui a suscité de nombreuses polémiques et de chaque côté, on ne se prive de rajouter un peu d’huile sur le feu. Et dernièrement, c’est Alvaro Gonzalez qui a un peu plus pimenté ce duel entre l’OM et l’OL.

« Lyon , c’est le football club de Lyon »