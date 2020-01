Foot - OM

OM - Clash : Dugarry fracasse Eyraud !

Publié le 17 janvier 2020 à 3h45 par La rédaction

Suite aux déclarations d'André Villas-Boas, qui a clairement mis la pression pour son avenir, Christophe Dugarry n'hésite pas à pointer du doigt Jacques-Henri Eyraud.

« J'ai appris cette décision avec surprise (...) pour moi le plus important est de garder tout mon groupe et d'atteindre les objectifs que j'ai dit vouloir obtenir, à savoir la qualification pour la Ligue des champions. Je suis venu ici en premier lieu pour la grandeur du club, en deuxième pour Andoni Zubizarreta . » En conférence de presse, André-Villas Boas n'a pas hésité à afficher son mécontentement concernant la nomination de Paul Aldridge qui risque de faire de l'ombre à Andoni Zubizarreta. Une gestion surprenante de la part de Jacques-Henri Eyraud qui est sèchement taclé par Christophe Dugarry.

«Humainement, comment peut-on travailler comme ça ?»