Foot - OM

OM : Daniel Riolo déjà conquis par André Villas-Boas !

Publié le 16 janvier 2020 à 4h30 par A.M.

Arrivé l'été dernier pour remplacer Rudi Garcia, André Villas-Boas fait déjà l'unanimité comme le souligne Daniel Riolo qui insiste sur sa gestion humaine.

Depuis l'arrivée de Frank McCourt, jamais l'Olympique de Marseille n'a semblé aussi bien placé pour terminer sur le podium. Avec seulement trois défaites en Ligue 1, le club phocéen s'est imposé comme un solide dauphin du PSG et se positionne en candidat sérieux à la qualification en Ligue des Champions. Et la réussite de l'OM est incarnée par André Villas-Boas qui fait l'unanimité depuis son arrivée. Interrogé au micro de RMC Sport sur le technicien portugais, Daniel Riolo souligne sa gestion humaine.

«Il soude l'équipe derrière lui»