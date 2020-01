Foot - OM

OM - Malaise : Ces révélations sur le coup de gueule d'André Villas-Boas !

Publié le 15 janvier 2020 à 20h00 par La rédaction

En conférence de presse, André Villas-Boas a reproché à sa direction de privilégier l'aspect économique au sportif. Et cela serait lié à l'arrivé d'un nouveau conseiller au club.

La conférence de presse de l'OM a été le théâtre d'une scène pour le moins surprenante. André Villas-Boas a notamment mis la pression sur ses dirigeants, en déplorant l'arrivée d'un conseiller spécial de Jacques-Henri Eyraud au club. Visiblement énervé de ne pas avoir été au courant, le technicien portugais a même mis son avenir dans la balance en déclarant notamment : « J'ai déjà dit que mon futur est intimement lié au futur de Zubizarreta ». Florent Germain, correspondant pour RMC à Marseille, a donné des explications sur cette situation.

« Les finances à Marseille sont plus importantes que le sportif »