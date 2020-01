Foot - OM

OM - Polémique : Les vérités de Mandanda sur les tensions entre Eyraud et Villas-Boas

Publié le 26 janvier 2020 à 19h30 par La rédaction

André Villas-Boas avait mis le feu aux poudres en s’en prenant à sa direction en conférence de presse. Le capitaine de l’OM, Steve Mandanda est revenu sur cette polémique.

Alors que l’OM réalise un excellent début de saison, André Villas-Boas a reproché en conférence de presse l’arrivée du nouveau conseiller de Jacques-Henri Eyraud, Paul Aldridge. Ce conseiller est censé faciliter les départs à Marseille, ce à quoi serait opposé Villas-Boas. Mais Steve Mandanda, le capitaine de l’OM a tenu à dédramatiser cette situation.

« Aujourd'hui, tout s'est arrangé »