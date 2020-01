Foot - OM

OM - Malaise : Villas-Boas répond aux critiques sur Dario Benedetto !

Publié le 27 janvier 2020 à 17h00 par G.d.S.S.

Encore muet samedi lors du match contre Angers, Dario Benedetto commence à cristalliser les critiques à l’OM. Mais André Villas-Boas n’affiche aucune inquiétude pour le buteur argentin…

Alors qu’il n’a inscrit que 7 buts en 20 matchs de Ligue 1 cette saison, Dario Benedetto (29 ans) peine encore à trouver son rythme de croisière avec le club phocéen. D’ailleurs, La Provence a révélé lundi dans ses colonnes que le niveau du buteur argentin susciterait quelques interrogations en interne à l’OM, mais André Villas-Boas a préféré éteindre l’incendie Benedetto ce lundi en conférence de presse.

« Je le trouve très bien »