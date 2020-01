Foot - OM

OM : Mandanda a hâte de retrouver Thauvin !

Publié le 28 janvier 2020 à 1h30 par A.D.

Gravement blessé à une cheville, Florian Thauvin a manqué plusieurs mois de compétition. Steve Mandanda a annoncé la couleur avant le grand retour de l’ailier droit de l’OM.

Steve Mandanda a hâte de retrouver Florian Thauvin. Gravement touché à la cheville, l’attaquant de l’OM a dû faire l’impasse sur plusieurs mois de compétition. Alors qu’il retrouve peu à peu ses sensations, Florian Thauvin devrait faire son grand retour au mois de février. Présent en conférence de presse ce lundi, Steve Mandanda s’est livré sur la longue absence de son coéquipier et compatriote français. Comme le portier de l’OM l’a expliqué, il est pressé de revoir Florian Thauvin porter à nouveau les couleurs ciel et blanc.

«On attend qu’il nous aide à atteindre l’objectif»