OM : Mandanda évoque sa concurrence avec Yohann Pelé !

Publié le 27 janvier 2020 à 13h40 par G.d.S.S. mis à jour le 27 janvier 2020 à 13h42

Concurrent direct de Steve Mandanda au poste de gardien à l’OM, Yohann Pelé a reçu un bel hommage de la part de l’international français.