Foot - OM

OM : Quand Villas-Boas compare Payet à Messi et Cristiano Ronaldo !

Publié le 26 janvier 2020 à 0h00 par La rédaction

Privé de Dimitri Payet, suspendu, André Vilas-Boas n’a pas caché que la réussite de l’Olympique de Marseille dépendait en partie de son meneur de jeu, comme cela peut être le cas au FC Barcelone et à la Juventus avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Accroché à domicile par Angers (0-0), l’Olympique de Marseille a dû batailler sans Dimitri Payet, suspendu pour cette rencontre suite à une accumulation de cartons jaunes. Les Olympiens n’ont pu faire mieux qu’un match nul et vierge contre des Angevins très regroupés en défense. Déjà cette saison, les hommes d’André Villas-Boas ont dû se passer à quatre reprises du meneur de jeu réunionnais. Pour un bilan famélique d’une seule victoire, 2 matchs nuls et une défaite.

« Barcelone est Messi-dépendant, la Juventus est Ronaldo-dépendante... »