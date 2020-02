Foot - OM

OM - Malaise : Enorme coup dur pour Florian Thauvin…

Publié le 1 février 2020 à 4h15 par A.M.

Absent des terrains depuis de long mois, Florian Thauvin est encore loin d'un retour à la compétition. André Villas-Boas annonce en effet qu'il sera absent un mois supplémentaire.

Il devait être le grand renfort hivernal d'André Villas-Boas. Absent depuis le début de saison, Florian Thauvin semblait proche d'un retour à la compétition, attendu pour début février. Mais visiblement, le Champion ne récupère pas assez vite puisque l'entraîneur de l'OM a finalement révélé que son joueur ne reviendrait pas avant le début du mois de mars. Un coup dur pour l'OM, mais également pour Florian Thauvin qui voit l'Euro s'éloigner.

Un mois de plus pour Thauvin