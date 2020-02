Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger nommé Klopp pour Zidane avec Mbappé ?

Publié le 4 février 2020 à 12h45 par Th.B.

Outre le Real Madrid, Liverpool serait un courtisan concret de Kylian Mbappé. Les Reds auraient la puissance financière nécessaire pour s’aligner sur les demandes à la fois du PSG et de son attaquant.

À deux ans et demi de la fin du contrat de Kylian Mbappé, le PSG aurait déjà entamé les discussions avec son entourage dans l’optique de trouver un accord pour une prolongation. Cependant, à en croire les informations divulguées par L’Équipe ce mardi, les négociations ne seraient pas fructueuses et feraient même du surplace. Une aubaine donc pour le Real Madrid qui suivrait avec attention l’évolution de la situation de la pépite du PSG. Mais le géant madrilène ne serait pas seul à être prêt à se lancer sur les traces de Kylian Mbappé.

Liverpool financièrement capable de mettre la main sur Mbappé