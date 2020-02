Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un renfort à 8M€ déjà bouclé pour l’été prochain ?

Publié le 5 février 2020 à 11h00 par G.d.S.S.

Arrivé à l’OM l’été dernier sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire en provenance de Villarreal, Alvaro Gonzalez devrait coûter entre 4 et 8M€ au club phocéen en fin de saison.

« L’option d’achat de mon prêt devenait obligatoire si je disputais cinq matches et l’OM devait la payer. Il ne manque plus que ce soit officialisé, et je suis très heureux ici », confiait Alvaro Gonzalez (30 ans) le 23 janvier dans les colonnes de AS, faisant donc une énorme révélation sur son avenir à l’OM. Le club phocéen tient donc déjà son premier renfort du mercato estival 2020 avec le défenseur central espagnol, qui va être définitivement transféré en provenance de Villarreal. Mais combien va dépenser l’OM pour boucler le dossier Gonzalez ?

Un dossier compris entre 4 et 8M€