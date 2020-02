Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une opération à 20M€ était en préparation pour Dimitri Payet !

Publié le 5 février 2020 à 8h30 par T.M.

Cet hiver, il a été question d’un possible retour de Dimitri Payet à West Ham. Et les Hammers étaient prêts à mettre le prix pour s’offrir le joueur de l’OM.

Finalement, le mercato hivernal aura été très calme à l’OM. Pourtant, les rumeurs étaient nombreuses. Durant le mois de janvier, il a même été question d’un possible départ de Dimitri Payet, qui aurait pu faire son retour à West Ham. Le Français est cependant resté sur la Canebière. Et à ce sujet, Payet a assuré ce mardi : « J’ai lu comme vous cet intérêt de West Ham, mais on connait mon attachement pour ce club et la raison pour laquelle je suis revenu ici. La question ne se pose pas ».

West Ham avait préparé le retour de Payet !