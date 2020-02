Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Décryptage des phrases de Payet sur son avenir

Publié le 5 février 2020 à 5h10 par La rédaction

Dimitri Payet s’est exprimé en conférence de presse sur sa situation à l’OM. Décryptage.

Interrogé en conférence de presse, Dimitri Payet a affirmé qu’il n’avait jamais envisagé de quitter l’OM cet hiver : « J’ai lu comme vous cet intérêt de West Ham, mais on connait mon attachement pour ce club et la raison pour laquelle je suis revenu ici. La question ne se pose pas ». Dans le même temps, le joueur n’a pas exclu son départ en fin de saison : « Mon avenir ? C’est assez clair dans ma tête, tout le monde sait l’attachement que j’ai pour ce club. J’ai vraiment envie de le ramener en Ligue des Champions, mais après je rejoins le coach quand il dit qu’il faut y aller pour la jouer sérieusement. Si c’est pour se qualifier et mal la jouer, forcément que moi aussi, je me poserai la question de savoir s‘il faut continuer ici ou aller voir ailleurs ».

Cet hiver, c’est l’OM qui a voulu le vendre…

Au sujet du mercato hivernal, Payet affirme quelque chose d’incontestable : il n’a pas cherché à partir. En revanche, ce qui apparaît clair, c’est que l’OM, qui est urgemment en quête de liquidités, a lui tenté de le vendre sur le marché anglais afin d’encaisser un gros montant de transfert et de se libérer de son très gros salaire au budget. Quant aux mots de Payet sur la fin de saison, il s’apparente clairement à une mise de pression en vue du recrutement estival.