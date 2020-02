Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet s'enflamme pour son passage à l'ASSE !

Publié le 5 février 2020 à 0h15 par A.D.

Avant de rejoindre le LOSC, Dimitri Payet a disputé quatre saisons à l’ASSE. Alors qu’il va retrouver les Verts ce mercredi, le milieu de terrain de l’OM est revenu sur son passage dans le club du Forez.

Dimitri Payet n’a pas oublié l’ASSE. Lors de l’été 2007, le milieu de terrain français a quitté le FC Nantes pour rejoindre les Verts . Après quatre saisons de bons et loyaux services, Dimitri Payet s’est engagé en faveur du LOSC avant de rejoindre une première fois l’OM deux ans plus tard. De retour sur la Canebière depuis l’hiver 2017, Dimitri Payet va retrouver l’ASSE et le stade Geoffroy-Guichard ce mercredi soir. En conférence de presse d’avant-match, le protégé d’André Villas-Boas s’est livré sur ses années chez les Verts .

«L’ASSE m’a permis de progresser»