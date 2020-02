Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet interpelle Eyraud et Zubizarreta pour le prochain mercato !

Publié le 4 février 2020 à 15h30 par G.d.S.S.

Dimtri Payet a fait passer un message fort à la direction de l’OM en assurant qu’il fallait réaliser un mercato estival ambitieux pour espérer faire un parcours honorable en Ligue des Champions la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM vit une période difficile sur le plan financier et semble bien parti pour présenter un bilan déficitaire en fin de saison, à moins d’une ou plusieurs belles ventes avant la fin du mois de juin. Pourtant, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta seront attendus au tournant lors du prochain mercato estival. Et en plus d’avoir jeté un gros froid sur son avenir à l’OM ce mardi en conférence de presse, Dimitri Payet a également tenu à faire passer à ses dirigeants.

« Il faudra prendre ses responsabilités sur le mercato »