Mercato - OM : Dimitri Payet avait les idées claires cet hiver…

Publié le 5 février 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que West Ham était annoncé sur les traces de Dimitri Payet durant le mercato hivernal, l’attaquant de l’OM n’a pas pour autant envisagé de changer de club.

Auteur d’une saison XXL avec l’OM, Dimitri Payet est l’un des éléments les plus en vue de l’effectif d’André Villas-Boas, et l’international français aurait même une cote très intéressante sur le marché des transferts. D’ailleurs, durant le mercato de janvier, son ancien club de West Ham aurait tenté de le rapatrier, mais Payet est finalement resté à l’OM. Et un départ n’était visiblement pas dans ses plans...

« La question ne se pose pas »