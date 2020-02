Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Cavani rétablit la vérité sur son faux départ !

Publié le 5 février 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Passé tout proche d’un transfert vers l’Atlético de Madrid, Edinson Cavani est finalement resté au PSG cet hiver. Et sa mère a livré les coulisses de son départ avorté.

Ce n’est plus un secret pour personne, Edinson Cavani a tout fait pour quitter le PSG cet hiver. Le buteur uruguayen, dont le contrat prendra fin en juin prochain, vit mal sa situation actuelle dans la capitale où il évolue dans l’ombre de Mauro Icardi. Et dans un entretien accordé à AS mardi, la mère d’Edinson Cavani est revenu sur les coulisses de son faux départ du PSG pour l’Atlético.

« Il voulait jouer avec Simeone et l’a montré »