Mercato - ASSE : Claude Puel justifie une recrue surprise !

Publié le 5 février 2020 à 1h15 par A.M.

Plutôt discrets cet hiver, les Verts ont toutefois pu enregistrer l’arrivée d’Yvann Maçon dans les dernières heures du mercato. Un choix justifié par Claude Puel.

Cet hiver, l’objectif prioritaire de l’AS Saint-Étienne était de dégraisser. Un objectif pas entièrement rempli par les Verts qui n’ont cédé que Robert Beric et prêté Alpha Sissoko et Harold Moukoudi. Dans le sens des arrivées, l’ASSE s’est attachée les services d’Yvann Maçon qui débarque en provenance de Dunkerque. Un choix surprenant que Claude Puel a voulu justifier.

«Ce sera un joueur en devenir»