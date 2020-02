Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prix de Mbappe est connu

Publié le 5 février 2020 à 7h10 par La rédaction

Compte tenu du contexte, le prix de Kylian Mbappe cet été est d’ores et déjà connu. Analyse.

Ces dernières heures, le média espagnol OK Diario affirme que le Real Madrid n’exclut pas de lancer une offensive dès cet été pour Kylian Mbappe, quand bien même la stratégie privilégiée est bien celle d’attendre juin 2021, à un an de la fin du contrat du joueur. Cependant, selon OK Diario le club merengue craint que le PSG n’entre dans des gammes de prix stratosphériques cet été pour accepter de lâcher Mbappe. Le média espagnol évoque un prix de 500 millions d’euros fixé par le PSG.

Seule une offre hors-marché…

Dans le dossier Mbappe, un élément apparaît incontestable : le PSG ne souhaite absolument lâcher son attaquant cet été. Quand bien même il ne prolonge pas, Paris n’entend pas céder Mbappe. En conséquence, seul un tarif complètement hors-marché pourra inciter le PSG à la réflexion, donc au minimum entre 400 et 500 millions d’euros assurément.