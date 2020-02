Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La stratégie de Cavani était une voie sans issue

Publié le 5 février 2020 à 6h10 par La rédaction

La mère d’Edison Cavani a confirmé ce qu’était la stratégie de son fils pour signer à l’Atletico Madrid cet hiver. Elle était vouée à l’échec. Explication.

Interrogé dans les médias espagnols, la mère d’Edinson Cavani est revenu sur les négociations avec l’Atletico Madrid et sur la stratégie de son fils pour partir : « Edinson a fait tout ce qu’il pouvait pour aller à l’Atlético. Il a mis la pression au PSG en ne jouant pas pour que le club le laisse partir et après, il a expliqué à son agent qu'il était prêt à baisser son salaire pour faciliter son départ à l’Atlético. Il voulait jouer avec Simeone et l’a montré tout le temps. (…) Edinson n’a pas voulu que l’argent soit un problème. Personne ne doit oublier que mon fils à une carrière impeccable, il est un professionnel intègre, et que la pression mise sur le PSG pour aller à l’Atlético est une tâche dans sa carrière ».

Paris ne pouvait se permettre de transiger à la baisse sur Cavani

Si la mère de Cavani confirme donc que le joueur a volontairement refusé de jouer pour forcer son départ à l’Atletico Madrid, cette stratégie n’avait rigoureusement aucune chance de fonctionner. Depuis son retour, Leonardo n’a de cesse de vouloir par-dessus tout faire respecter l’institution PSG. C’est d’autant plus important à ses yeux que le club de la capitale va passer un test très important cet été dans sa capacité à faire entendre sa volonté dans le dossier Kylian Mbappe, ultra-sensible. Dans ces conditions, il était absolument impensable que Leonardo cède à la mise de pression de Cavani pour partir, ce qui aurait impliqué que le club de la capitale accepte de transiger à la baisse sur le prix de vente. Stratégiquement, le clan Cavani a fait une erreur en pensant pouvoir faire plier le PSG de la sorte. C’était tout l’inverse.