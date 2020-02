Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un contact régulier entre Zidane et Mbappe ?

Publié le 5 février 2020 à 1h10 par La rédaction

Le scénario révélé en Espagne d’un contact régulier maintenu entre Zidane et Kylian Mbappe est-il réaliste ? Analyse.

Sur le plateau d’ El Chiringuito , Eduardo Inda, le directeur du journal OK Diario , a révélé que le Real Madrid entretenait actuellement un contact très régulier avec Kylian Mbappe via l’entourage de Zidane. Selon Eduardo Inda, c’est le préparateur physique de Zidane chez les Merengue , Grégory Dupont, qui serait notamment en charge de faire passer les messages : « Dupont est celui, en plus de Zidane, qui travaille pour que Mbappé vienne au Real Madrid cet été. Il parle avec le joueur en permanence ».

Scénario absolument crédible

Très clairement, un tel scénario est tout à fait crédible. En effet, compte tenu de la stratégie d’attente du Real Madrid, prêt à faire preuve de patience pour parvenir à arracher Mbappe au PSG, à un tarif raisonnable de surcroît, ce qui pourrait impliquer qu’il faille patienter jusqu’en juin 2021, il est vital pour le club merengue de donner des gages à l’attaquant français… le plus discrètement possible pour ne pas heurter le PSG. Il est donc tout à fait plausible que le Real passe par le préparateur physique du staff de Zidane pour faire passer le message.