Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce témoignage fort sur les intentions d’Aubameyang !

Publié le 5 février 2020 à 7h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone a tenté sa chance, comme le 10 Sport vous l’a annoncé à plusieurs reprises pendant le mercato hivernal, Pierre-Emerick Aubameyang est resté à Arsenal. Un club qu’il n’avait pas l’intention de quitter à en croire le témoignage de son coéquipier Bernd Leno.

C’était l’un des feuilletons du mercato hivernal. Très prolifique depuis le début de la saison avec Arsenal (14 buts en Premier League), Pierre-Emerick Aubameyang a été pisté par le FC Barcelone. Désireux de s’attacher les services d’un attaquant pour pallier la blessure de Luis Suarez, le Barça prévoyait de parvenir à ses fins en proposant un prêt avec option d’achat obligatoire à la direction des Gunners dans les ultimes jours du mercato, comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 28 janvier dernier. Gardien de but d’Arsenal, Bernd Leno a cependant assuré qu’un départ ne semblait pas être dans les plans de l’attaquant gabonais.

« On n’a jamais eu le sentiment qu’un joueur pensait à un autre club ou voulait partir »