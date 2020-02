Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Mbappé prend une nouvelle dimension !

Publié le 5 février 2020 à 6h45 par Th.B.

Liverpool aurait également des vues sur Kylian Mbappé et serait dans une assez bonne situation financière pour faire de l’ombre au Real Madrid auprès de la direction du PSG...

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Kylian Mbappé. Samedi, lors de la large victoire du PSG face à Montpellier (5-0), l’attaquant du club de la capitale a laissé éclater sa colère quand Thomas Tuchel a décidé de le remplacer à la 69ème minute de jeu. Un cas non isolé puisque Mbappé avait déjà fait part de son mécontentement à ce sujet par le passé. De quoi montrer des tensions entre les deux hommes et de mettre de l’huile sur le feu concernant les rumeurs de transfert vers le Real Madrid. Mais Los Blancos ne seraient pas seuls dans le dossier Mbappé.

Liverpool a les armes pour Mbappé !