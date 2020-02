Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria affiche une grande volonté pour son avenir !

Publié le 5 février 2020 à 5h15 par T.M.

Alors qu’Angel Di Maria est sous contrat jusqu’en 2021 avec le PSG, l’Argentin espère bien continuer encore un certain temps avec le club de la capitale.

Après Benfica, le Real Madrid et Manchester United, Angel Di Maria brille désormais sous les couleurs du PSG. À 31 ans, l’Argentin affiche une forme exceptionnelle, lui qui compte actuellement 7 buts et 9 passes décisives en Ligue 1. Très apprécié par Thomas Tuchel, Di Maria est totalement épanoui chez les Parisiens et l’a clairement expliqué pour le magazine du PSG. El Fideo en a d’ailleurs profité pour afficher une grande envie pour la suite de sa carrière.

« J’espère vraiment finir ma carrière en Europe ici »