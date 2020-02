Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme annonce d’Angel Di Maria sur son avenir !

Publié le 4 février 2020 à 17h15 par T.M.

Arrivé au PSG en 2015, Angel Di Maria se sent très bien dans la capitale, au point même de vouloir y terminer sa carrière en Europe.

A 31 ans, Angel Di Maria est certainement dans la forme de sa carrière. Avec le PSG, l’Argentin impressionne depuis plusieurs mois en étant décisif en délivrant des passes décisives et en marquant. El Fideo est d’ailleurs l’un des joueurs les plus appréciés par Thomas Tuchel, qui l’avait empêché de partir à l’été 2018. Désormais, Di Maria est pleinement concentré sur le PSG où il est sous contrat jusqu’en 2021. Et l’ancien du Real Madrid espère bien que l’aventure ne s’arrêtera pas à ce moment-là.

« Je suis venu avec l’idée de finir ma carrière ici »